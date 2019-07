ARCHIVES - Du décollage de Saturn V à la sortie lunaire d'Armstrong et Aldrin : revivez les grands moments d'Apollo XI

Il y a 50 ans exactement, le 16 juillet 1969 à 9h32, heure locale (13h32, heure universelle), depuis Cap Canaveral (Floride), Saturn V décollait du sol terrestre pour se diriger vers la Lune. A son bord, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins se préparaient à entrer dans l'Histoire. Quelques jours plus tard, après une longue odyssée dans l'espace et un alunissage mouvementé, Neil Armstrong et Bull Aldrin se posaient sur notre satellite à bord du module lunaire Eagle -Michael Collins était resté en orbite pour les récupérer.





Le 21 juillet, à 2h56mn (heure universelle, 3h56 à Paris où l'heure d'été n'était pas encore en vigueur), Neil Armstrong devenait le premier homme à marcher sur la Lune. "C'est un petit pas pour l'Homme, un bond de géant pour l'Humanité", lançait-il aux 600 millions de personnes qui le regardaient à la télévision ou l'écoutaient à la radio. Un peu plus tard, il était rejoint par Buzz Aldrin. Les deux hommes menèrent alors des expériences scientifiques et plantèrent le drapeau américain. Deux heures et demie après le premier pas d'Armstrong, ils redécollaient.