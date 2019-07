Astronaute, cosmonaute, spationaute, taïkonaute... : c'est quoi la différence ?

La conquête de l’espace n’est pas qu’une affaire de fusée. Elle se joue aussi dans les dictionnaires. Les langues ont toujours été des instruments de pouvoir, y compris pour les États. Et le mot "astronaute" n'échappe pas à la règle. L’écrivain américain Neil R. Jones, dans sa nouvelle The Death's Head Meteor (en français, "Le météore de la mort"), publiée en 1930 dans le magazine "Wonder Stories", est le premier à l'utiliser avec le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Issu de la contraction des mots grecs ástron (étoile) et nautes (navigateur), ce n’est que près de trente ans plus tard, en 1958, qu'il est utilisé pour la première fois par la Nasa. L'agence spatiale américaine, qui vient alors tout juste d'être fondée, s'en empare afin de désigner tout membre d'équipage à bord d'un véhicule spatial à destination de l'orbite terrestre ou au-delà.





De fait, Neil Armstrong, le premier marcheur lunaire de l’Histoire, était donc un astronaute. Pourtant, Youri Gagarine, le premier humain à voyager dans l'espace, était quant à lui un cosmonaute. Mais alors quelle différence ? En terme de définition, aucune ou presque, mais la course à la conquête spatiale a joué dans ces choix linguistiques. En effet, les noms que nous utilisons pour désigner ces aventuriers des temps modernes ne doivent rien au hasard. Car, plus qu’un mot, il s’agit d’un acte de puissance politique. "Même si le terme astronaute a tendance à englober la totalité des voyageurs de l'espace, chaque nom renvoie à la nationalité du lanceur spatial", explique à LCI l'astronaute français Philippe Perrin, qui a séjourné en 2002 à bord de la Station spatiale internationale (ISS), mais dans le cadre d'une mission de l'Agence spatiale américaine.