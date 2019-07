Apollo XI : cet instant où Buzz Aldrin est devenu le "MacGyver" de la Lune

Dans un coup de génie, Buzz s'empare alors de son stylo, le désormais fameux AG-7 ou "Space pen" (en français, "stylo de l'espace"), en extrait le capuchon et constate que le diamètre correspond à celui du poussoir. Aujourd'hui encore, Aldrin affirme qu'il a encore en sa possession à la fois le stylo et le morceau de l'interrupteur qui s'était rompu.





Conçu par l'entreprise Fischer en vue justement des missions Apollo, le "Space pen" est le tout-premier stylo anti-gravité de l'Histoire. Les responsables de la Nasa l'intègrent en 1967 à l'équipement des astronautes. Fischer aurait investi pas moins d' un million de dollars pour développer et breveter ce stylo qui peut être utilisé en apesanteur et qui résiste aux conditions les plus extrêmes. Le "Space pen" est capable, par exemple, d'écrire la tête en bas, sous l'eau ou par des températures allant de - 35 à 120 degrés Celsius et résiste à une pression de 11 bars. Son secret réside principalement dans la composition de l'encre et dans la recharge, pressurisée avec de l'azote. L'écoulement de l'encre n'a donc pas besoin de la gravité pour s'opérer.