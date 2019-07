Apollo XI, du point de vue des écrivains célèbres

Il n'y a pas de civilisation dans l'humanité qui n'ait pas une histoire en lien avec la Lune. Un voyage vers cette dernière a d'ailleurs été créé de toutes pièces par Jules Verne. Cet écrivain inspirera à son tour, Georges Méliès, qui mettra en scène la rencontre entre les Terriens et les Sélénites. Puis, 15 ans avant le voyage d'Apollo XI, Hergé a fait venir Tintin et son chien Milou sur le satellite en 1954. Depuis la réalisation du vrai voyage, qu'a-t-on appris sur la Lune ? Christine Chapel nous en dit plus.



