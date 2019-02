Après "FarOut", voici "FarFarOut", le corps céleste le plus lointain jamais observé dans notre Système solaire

La découverte, publiée dans la revue Science magazine, a été réalisée par l’astronome américain Scott Sheppard, de la Carnegie Institution for Science (CIS), à Washington aux Etats-Unis. Ce dernier dirige le programme de recherche de Nibiru, l'hypothétique neuvième planète du Système solaire. Lui et ses collègues n'ont pas encore trouvé cette mystérieuse planète, plus connue sous le nom de "planète X". Cependant, au cours de leur quête, ils découvrent beaucoup d'autres choses. En décembre dernier, ils avaient déjà repéré "FarOut" sur des images prises par le télescope japonais Subaru, perché au sommet du Mauna Kea, à Hawaï.





L’année dernière, outre "FarOut", l’équipe d'astronomes avait détecté une autre planète naine, baptisée "The Goblin" et située à environ 9,7 milliards de kilomètres, ainsi que douze nouvelles lunes en orbite autour de Jupiter. L’étude de ces objets extraordinairement lointains est utile dans la recherche de la fameuse "planète X". L’orbite de "The Globlin", tout comme celles de "FarOut" et "FarFarOut", pourrait en effet être influencées par cette mystérieuse planète et ainsi servir d'indicateur pour la trouver.