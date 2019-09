Après Oumuamua, un deuxième visiteur interstellaire devrait traverser notre système solaire

ESPACE - Sa nature interstellaire doit encore être prouvée, mais la comète C/2019 Q4 Borisov, qui passera près de Mars au mois d’octobre, a de fortes chances de venir d’un autre système solaire. Ce serait donc le deuxième objet de ce type après le passage d’Oumuamua en 2017.

Cette fois, c’est pendant six mois qu’ils devraient pourvoir observer C/2019 Q4 Borisov, dont c’est la vitesse de 150 000 kilomètres par heure qui laisse penser à une nature interstellaire. En plus, la comète est six fois plus lumineuse que celle qui l’avait précédée. De quoi donner aux scientifiques de quoi contempler, et s’interroger, pendant un petit bout de temps. C/2019 Q4 Borisov devrait passer à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. L’étudier, "c’est la meilleure chose possible, juste derrière envoyer une sonde dans un système solaire différent", a expliqué l’astronome Olivier Hainaut, de l’Observatoire européen austral, à Business Insider.