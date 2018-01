Ariane 5 s'offre une belle frayeur pour son premier lancement de l'année

Une perte de contact, "d'un peu plus de neuf minutes" après le décollage et "quelques secondes après l'allumage de l'étage supérieur" et qui a duré "de la 9e à la 37e minute de la mission", a précisé Arianespace dans un communiqué.





À partir de ce moment-là, "la deuxième station" de contrôle de la mission "située à Natal, au Brésil, n'a pas acquis la télémétrie du lanceur", note encore Arianespace. La situation a été la même à la station d'Ascencion, sur une île de l'Atlantique sud (censée recueillir des données 13 minutes et 36 secondes après le décollage), à celle de Libreville au Gabon (18 minutes et 19 secondes après son décollage) et à celle proche de la ville de Malindi au Kenya (22 minutes et 56 secondes après le décollage).



Si "par la suite, les deux satellites ont été confirmés séparés, acquis et mis en orbite", note le communiqué d'Arianespace ils n'ont "pas été séparés à l'endroit où ils auraient dû l'être".