Arrivés sur la Lune, Vikram et le petit robot Pragyaan sont-ils "vivants" ? L'Inde garde espoir

Partie le 22 juillet de la Terre, la mission Chandrayaan-2 ("Chariot lunaire 2", en français) avait pourtant bien commencé. Au terme d’un mois et demi de rotations autour de la Terre, le vaisseau indien s’était placé en orbite lunaire et avait largué avec succès le module lunaire. Une fois sur place, Vikram devait quant à lui libérer Pragyann, un petit robot fonctionnant à l’énergie solaire. L'engin d’exploration, qui transportait notamment à son bord un drapeau indien, avait pour mission d’inspecter pendant quatorze jours le pôle Sud de la Lune, une région encore inexplorée par l’Homme.





Il est fort probable que Vikram soit en fait arrivé à une trop grande vitesse à la surface de la Lune. Au mois d’avril, la sonde lunaire israélienne Beresheet s’était écrasée elle-aussi lors de sa première tentative d’alunissage. De fait, 40% des missions lunaires sur la Lune se sont soldées par un échec. Sur les 109 missions lunaires au cours de cette période, 61 ont réussi et 48 ont échoué. Et, à ce jour, seulement trois pays - la Russie, les Etats-Unis et la Chine - sont parvenus à y poser un appareil en douceur.