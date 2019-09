Astronaute soupçonnée d'avoir commis le premier délit depuis l'espace : quelles lois s'appliquent en apesanteur ?

Plus futuriste (enfin peut-être pas tant que cela), et si l’auteur de l’agression est fait de rouages et d’acier ? La question se pose d’autant plus qu’un robot bipède russe du nom de Fedor s’apprête justement à faire ses premiers pas à bord du laboratoire spatial, dans le but à terme d’assister les astronautes. "Des clauses de non recours sont prévues quand les dommages sont accidentels, qu’ils soient causés par un humain ou une machine", affirme Julien Mariez. Il existe également un Code de conduite qui a été approuvé par tous les partenaires de l'ISS.





Ce dernier établit un certain nombre de règles : des droits, mais aussi des obligations, notamment en matière d’indemnisations. "Le commandant en est le garant à bord, précise Julien Maniez. Il doit veiller à son application, c’est un peu le Shérif de l’ISS. En cas de problème, il est même autorisé à faire usage de la force. Mais, à ma connaissance, la situation ne s’est jamais présentée jusqu’à présent." Logiquement, en cas d'enquête, ce serait donc à lui de recueillir les éléments de preuve, avant de les envoyer sur Terre.