Ce soir, levez la tête : une (quasi) super-lune illuminera le ciel nocturne

Ce dimanche 9 février, l'astre lunaire sera plein et apparaîtra un peu plus gros et brillant qu’ordinaire dans le ciel nocturne, d’où son surnom de super-lune. Ce sera la première de l’année 2020, bien qu’elle ne remplisse pas exactement tous les critères. Car pour entrer dans la catégorie "super-lune", la sœur jumelle de la Terre doit être dans sa phase pleine et à la fois à son périgée, c’est-à-dire au moment où elle passe au plus près de notre planète.

Etant plus proche de nous, la Lune s'offre alors sous un nouveau jour. Lors de ce type d'événement, on estime que son disque est alors environ 7% plus grand et 30% plus lumineux que lors d'une pleine lune classique.