Lundi, Mercure passe devant le Soleil, un phénomène rare qui ne se reproduira pas avant 2032

Vu depuis la Terre, le spectacle promet d'être émouvant. Lundi 11 novembre, Mercure, la plus petite planète du Système solaire, va passer devant le Soleil. L'astre, qui se détachera du disque lumineux de notre étoile, ne sera alors pas plus gros qu’une petite bille noire. De quoi mieux se rendre compte du rapport d'échelle impressionnant entre les deux corps célestes, ainsi que des dimensions de notre planète, seulement 2,6 fois plus grande que Mercure.

Ce phénomène astronomique rare, qui ne se reproduira pas avant 2032, sera visible partout sur Terre où le Soleil sera levé. ll sera observable dans son intégralité dans l’est de l’Amérique du Nord, en Amérique du Sud, à l’extrême ouest de l’Afrique, en Australie et en Asie (sauf à l’ouest). Dans les autres régions du monde, comme chez nous en Europe, celui-ci ne sera perceptible que partiellement. Ce qui n’altérera en rien la beauté du spectacle.