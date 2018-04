Astronomie : plus que cette nuit et lundi pour admirer la pluie d'étoiles filantes des Lyrides

ETOILES - Si la météo le permet, une pluie de météores, issue de l'essaim des Lyrides, sera visible dès ce soir et dans la nuit du dimanche au lundi 23 avril. Entre 15 et 20 étoiles filantes par heure défileront dans le ciel. Le meilleur moment pour les observer sera cette nuit, vers 3h30. On vous dit comment en profiter.