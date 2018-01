Au-delà de la PMA pour toutes et de la fin de vie, voici ce dont on va (aussi) parler pendant les Etats généraux de la bioéthique

Ils se tiendront du 18 janvier au 7 juillet, dans toute la France. Les Etats généraux de la bioéthique s'ouvrent ce jeudi par des ateliers organisés dans la capitale et en régions. Le but : préparer une révision de la loi déjà existante, sur la base de discussions et d'échanges, entre experts scientifiques et citoyens concernés.





On le sait déjà, au programme de ces tables rondes figurera notamment l'ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) aux couples de femmes. Un thème d'autant plus attendu au tournant que le Comité d'éthique, en juin dernier, a d'ores et déjà donné un accord favorable à la pratique. Autre thématique très discutée, celle de la fin de vie. Avec, dans l'esprit des personnes participantes, les exemples de l'affaire Lambert ou du cas Mercier, cet octogénaire jugé pour avoir aidé sa femme malade à mourir.