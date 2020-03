Au temps des dinosaures, une journée terrestre durait 30 minutes de moins qu'aujourd'hui

Actuellement, une journée vaut 24 heures mais cela n'a pas toujours été le cas. A l’époque du Crétacé supérieur, lorsque les dinosaures arpentaient la surface du globe, les journées étaient environ 30 minutes plus courtes qu'aujourd'hui. Pour arriver à cette conclusion, une équipe de paléontologues a analysé les traces chimiques décelées sur une coquille de palourde vieille de quelque 70 millions d'années. "En fait, nous savons depuis longtemps que les jours s'allongent, ce n’est pas une découverte en soi", tempère Philippe Lognonné, chercheur à l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), joint par LCI. "Ce qui est nouveau, en revanche, c’est la méthode que ces scientifiques ont utilisé pour parvenir à ce constat ", note-t-il.

Pour remonter aussi loin dans le temps, les chercheurs ont procédé à des analyses géologiques, un peu comme le fait pour établir l'âge d'un arbre, lorsqu'on compte les anneaux sur son tronc. "Pour calculer le nombre de jours dans une année, à une échelle de temps aussi lointaine, les scientifiques utilisent habituellement des roches fossilisées ou des coraux. A l'instar des bivalves -le fameux mollusque dont la coquille a permis aux chercheurs de mener leurs travaux-, les coraux ont un cycle de croissance annuel et un cycle de croissance journalier. Pour faire simple, il suffit de compter le nombre de cycles par an et vous obtenez ainsi la durée du jour terrestre ou la durée du jour lunaire, c’est-à-dire le temps qu’il faut à la Lune pour tourner autour de la Terre", détaille Philippe Lognonné. Dans leur étude, parue dans la revue Advancing Earth and Space Science, les scientifiques expliquent qu'ils sont parvenus à repérer sur les bivalves pas moins de cinq marqueurs chimiques distincts, pour une journée.