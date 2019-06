Avec cette image, vous assistez à la naissance de deux bébés... exoplanètes

Le modèle théorique dit que, pour y parvenir, il faut un objet central – dans le cas de notre Système solaire, une étoile solitaire – entouré de ce que les chercheurs appellent un disque protoplanétaire. Dans ce disque, la matière rencontre la matière, forme des cailloux, petits au départ, puis de plus en plus gros, donnant naissance à des germes de planètes nommés planétésimaux : PDS 70 b et PDS 70 c, en l’occurrence. La première serait 4 à 17 fois plus massive que Jupiter, la plus grosse planète du Système solaire, tandis que la deuxième serait une à 10 plus fois plus massive que celle-ci.





Ce système planétaire n’est même pas visible correctement dans les plus grands télescopes de la planète ou avec le télescope spatial Hubble du fait qu’elle est voilée par l’éclat de la nébuleuse qui lui a donné naissance, il y a près d’un million d’années. Le seul moyen de détecter la matière qui l’entoure est d’avoir recours à un instrument qui permet de percer ce voile éblouissant. PDS 70 b a été repérée le 1er juin 2018 par le biais de l’instrument SPHERE du Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO), qui se trouve au Chili. PDS 70 c, quant à elle, a été détectée dans un second temps grâce à l'instrument MUSE.