Barbara Belvisi, la "Frenchy" qui veut nous faire vivre sous cloche dans l'espace

Le mois dernier, cette Frenchy biberonnée à la finance et exilée sur la côte Ouest des Etats-Unis a profité d'un séjour dans la capitale pour convier des investisseurs et quelques médias, dont LCI, dans un hôtel chic du 1er arrondissement. Après quelques mois d'existence discrète, Interstellar Lab, dont l'antenne parisienne est hébergée sur le campus Station F, a dévoilé les contours de son habitat futuriste. En ligne de mire : la révolution "New Space". Depuis quelques années en effet, le secteur privé s’est peu à peu approprié l’espace. Les budgets en baisse constante d’institutions comme la Nasa ont offert une fenêtre d’opportunité que certaines sociétés et grosses fortunes se sont empressées de saisir : d'Elon Musk (SpaceX) au patron d'Amazon Jeff Bezos (Blue Origin), en passant par le milliardaire Richard Branson (Virgin Galactic), pour ne citer qu'eux.

Les pieds sur Terre, mais le regard résolument tourné vers le futur. 34 ans et l’allure d’une icône de "SF", Barbara Belvisi rêve de tourisme spatial, de latitudes ultimes et de mondes exotiques, d'eldorados fabriqués de toutes pièces au-delà des frontières terrestres. A la tête d'Interstellar Lab, cette serial entrepreneuse, férue de technologie et d'espace, travaille depuis un an à la conception d’un village sous cloche. Un habitat bio-régénératif, c'est-à-dire autonome en énergie comme en nourriture, qui s'appellera "Ebios" (pour "Experimental BIOregenerative Station"). En théorie, il sera implanté dans le désert de Mojave, en Californie, à l’horizon 2021. La première brique d'un projet beaucoup plus ambitieux, piloté d'une main de maître par Barbara Belvisi.

Aujourd’hui, la start-up compte une équipe internationale de sept personnes. Elle souhaite recruter dix autres salariés pour s'enrichir de profils d’ingénieurs mécaniques, de designers produits et d’ingénieurs en agronomie. "Des chercheurs de tous horizons, de Berkeley, du MIT et de l'Institut de physique du globe de Paris ont exprimé un intérêt pour participer à ce projet. Ils pourront venir à Ebios pour y mener des recherches", assure Babarba Belvisi. La startup espère, par ailleurs, revendre les technologies qu'elle développe. "Si les choses ne se passent pas comme on l’espère sur Terre, notamment en raison du climat, nous aurons des solutions à proposer", assure Barbara Belvisi.

La startup franco-américaine a déjà mené une première levée de fonds auprès de business angels. Présent dans l'assemblée, le père des robots Nao et Pepper, Bruno Maisonnier - fondateur d’Aldebaran, désormais SoftBank Robotics Europe -, ne tarit pas d'éloges. "Barbara transforme en or tout ce qu'elle touche", affirme-t-il. Sortie diplômée de l'EM Lyon en 2008, elle a su, au gré de ses pérégrinations professionnelles dans le monde feutré et très masculin de la finance et du capital-risque, se faire un nom. Cofondatrice en 2014 du Hardware Club, un fonds hybride, à mi-chemin entre la société d'investissement et la pouponnière à startups, Babara Belvisi a levé des dizaines de millions d'euros et fait émerger quelques pépites. En deux ans, plus de 350 jeunes pousses, dont l'Américain Hyperloop, qui travaille sur un train à grande vitesse, avaient rejoint les rangs de son incubateur.

Intestellar Lab a en tout cas déjà trouvé son business plan. "En clair, c'est un centre de vacances, mais avec une dimension scientifique. Les visiteurs pourront passer une semaine chez nous et choisir leur mission : formation d'astronaute, agriculture interplanétaire, etc...", précise-t-elle. Pour séjourner à Ebios, il faudra débourser entre 3000 et 5000 dollars pour une semaine. Dans une vidéo de présentation, Intestellar Lab décrit une station de 70.000 mètres carrés capable d’accueillir jusqu'à 105 personnes. Autonome en énergie et en nourriture, Ebios sera alimentée à partir de sources vertes, via des technologies issues du spatial. "L’idée est de se poser la question : comment arriver à construire sur un terrain vague, sans eau courante, sans électricité et où il n’y a pas de nourriture ?", résume l’entrepreneuse. En 2021 sur Terre, et après demain sur la Lune et Mars ?