Arrêtez tout ! Faire le ménage régulièrement revient à fumer 20 cigarettes par jour

Au fond, à quoi bon se crever à la tâche si c’est pour, en plus, mettre sa santé en danger ? L’argument est tout trouvé pour les plus fainéants de nos lecteurs. Et ils pourront dorénavant s’appuyer sur une étude menée par des chercheurs norvégiens qui ont prouvé que l’utilisation de certains produits chimiques était encore plus nocive que la cigarette. Ces résultats ont été publiés dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Est ainsi démontré qu’une utilisation régulière de sprays d’entretien équivaut à fumer 20 cigarettes - l’équivalent d’un paquet - par jour sur une période de 10 à 20 ans !