Bientôt des pluies d'étoiles filantes en appuyant sur un simple bouton ?

Observer la voûte céleste, à l’affût de traînées de poussières cométaires fendant le ciel à la vitesse de l’éclair, a diverti des générations et des générations de Terriens. Depuis la nuit des temps, en entrant dans l’atmosphère, ces morceaux d’étoiles se consument, créant alors des jets éphémères de lumière. Ainsi naissent (et meurent moins d’une seconde plus tard) les étoiles filantes. Difficile, toutefois, de savoir quand ce phénomène va se produire, même en gardant le nez pointé dans la bonne direction. C'est d'ailleurs ce qui le rend ce spectacle si féerique. Mais peut-être plus pour longtemps...

"Chaque satellite contient entre 500 et 1000 objets de forme ronde, mesurant entre 1 et 2 centimètres de diamètre, qui seront propulsés à la vitesse de 8 kilomètres par seconde", explique un porte-parole de l'entreprise, interrogé par la BBC. Et c'est là que la magie opère : la chaleur et la vitesse de la chute auront pour effet de transformer ces mini-projectiles en boules de feu de couleurs différentes. Le tout en émettant plus de luminosité que les authentiques étoiles filantes. Autres atouts de ces fausses météorites : elles pourront être visibles pendant plus longtemps, entre 3 à 10 secondes, et sur une zone couvrant 200 kilomètres de diamètre, affirme Lena Okajima, contactée par le site américain Wired.