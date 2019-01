Bientôt le premier bébé "extraterrestre" ? Une startup dit vouloir faire accoucher une femme dans l'espace

Donner naissance dans l’espace, en vue donc de coloniser d’autres planètes. Non pas pour les visiter mais bel et bien pour s’y établir. Grosso modo, le concept : où qu’ils atterrissent, des humains planteront des graines, construiront des maisons et fonderont des familles. On n’imagine des enfants en bas âges, vêtus de combinaisons spatiales et de réserves d’oxygène, qui gambadent au milieu les plaintes désertiques baignant sous le ciel rouge de Mars. Par chance, nous en sommes encore très loin…





Tout d’abord, parce nous ne disposons pas encore des technologies nécessaires pour envoyer des astronautes à des millions de kilomètres de la Terre. Ensuite, d’un point de vue purement médical, de nombreux obstacles restent à surmonter.