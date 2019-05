"Blue Moon", le projet fou de Jeff Bezos pour conquérir la Lune

Pesant plus de de trois tonnes à vide, capable de transporter 3,6 tonnes de matériel sur la surface lunaire et presque le double dans une version plus lourde, l’alunisseur pourra emmener des instruments scientifiques, quatre petits rovers, mais aussi un futur véhicule pressurisé pour humains, a détaillé Jeff Bezos.





Le but est d’alunir au pôle sud de la Lune, où se trouve l’eau. L’eau peut ensuite être exploitée pour produire de l’hydrogène, qui servirait de carburant pour explorer le système solaire.





Si le patron d’Amazon a décrit en détail le projet "Blue Moon" - qui est très loin d’être achevé -, il n'a pas donné de date pour son premier lancement. Il a néanmoins déclaré que l’alunisseur serait prêt pour accompagner l’objectif du gouvernement de Donald Trump de renvoyer des humains sur la Lune d’ici 2024. A ces fins, le multimilliardaire veut aider la Nasa.