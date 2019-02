Bonne nouvelle : le choc avec Andromède est retardé, la Voie lactée va vivre 600 millions d'années de plus que prévu

La mission de Gaia est de balayer le ciel pour déterminer la position et la vitesse de plus d’un milliard d’étoiles situées dans la banlieue proche de la Voie Lactée, ainsi que quelques milliers d’autres dans les galaxies voisines du Triangle (M33) et d’Andromède (M31). L'objectif : étudier la manière dont ces étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres. A l’aide de simulations informatiques, l'équipe d'astronomes du Space Telescope Science Institute (Institut des sciences du télescope spatial, en français) a pu ainsi retracer la trajectoire exacte d'Andromède.





D’après leurs projections, Andromède se déplace latéralement, retardant ainsi son hypothétique collision avec notre galaxie. "Les premiers résultats indiquaient une collision plus frontale, alors que ces nouvelles estimations suggèrent un coup plutôt de côté", explique Roland van der Marel, l’auteur principal de ces travaux, interrogé par le New York Times. La rencontre entre la Voie lactée et Andromède reste néanmoins inévitable.