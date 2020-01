C'est la toute première de l'année 2020 : à quelle heure admirer l'éclipse de Lune ce vendredi soir ?

Le ballet débutera à 18h07 (heure de Paris), puis atteindra son maximum à 20h10, et prendra fin à 22h12, selon le site Time and Date . Si le ciel est nuageux, il sera néanmoins possible d'assister à l'événement sur YouTube, en cliquant sur le lien ci-dessous.

Rappelons que les éclipses se produisent lorsque la Lune, la Terre et le Soleil s’alignent et que notre planète et sa compagne projettent leurs ombres l’une sur l’autre. Dans un cas, la Lune vient masquer le soleil, et l’éclipse est solaire. Dans l’autre, c’est la Lune qui passe dans l’ombre de la Terre et alors l’éclipse est… lunaire.

Tout comme son pendant solaire, l’éclipse lunaire peut être observée dans trois configurations : pénombrale, partielle ou totale. Les éclipses dites pénombrales -comme celle de ce vendredi- sont de fait les moins visibles, puisque la Lune ne rentre pas dans l’ombre de la Terre mais dans sa pénombre. En clair, elle est bien cachée du Soleil mais pas dans le cône d’ombre. La surface lunaire s’assombrit alors légèrement, mais pas de manière nette.