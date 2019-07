C'était il y a 50 ans : les photos du retour de la Lune des héros d’Apollo XI

Mission accomplie ! Il y a cinquante ans jour pour jour, le 24 juillet 1969, les astronautes de la mission Apollo XI étaient accueillis en héros. A l’issue d’une épopée de huit jours et quelque un million et demi de kilomètres parcourus, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins retrouvaient enfin la terre ferme. Plus exactement, les eaux bleues de l'océan.





Ce jour-là, traversant l’atmosphère dans une boule de feu pour tomber comme une pierre dans le Pacifique, la capsule Columbia, ralentie par trois grands parachutes, amerrit à trois kilomètres du point visé. Les trois voyageurs de l’espace sont sains et saufs. A Houston, au centre de contrôle des missions de la Nasa, c'est un grand ouf de soulagement. En France, à cet instant, il est exactement 18h51.