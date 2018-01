Cancer : un test sanguin pourrait détecter la maladie avant l’apparition des symptômes

Les chercheurs de l’université Johns Hopkins de Baltimore ont frappé un grand coup dans la course au dépistage précoce et universel du cancer. Un test sanguin expérimental a été étudié sur 1005 patients dont la tumeur cancéreuse ne s’était pas encore propagée, avec comme résultat la détection des huit cancers les plus fréquents dans 70% des cas en moyenne.





L’étude publiée jeudi sur Science explique que les chercheurs ont choisi de séquencer des parties de seize gênes mutant le plus souvent en différents types de tumeur, en y ajoutant huit bio-marqueurs de protéines caractéristiques des cancers. Une combinaison permettant d’accroitre la sensibilité du test (l’ADN des cellules cancéreuses se retrouve dans le sang) et de déterminer le tissu de l’organisme affecté.