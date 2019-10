Cancers, anémies... : comment le Nobel de médecine 2019 pourrait aider à mieux traiter ces maladies

INTERVIEW – Le Nobel de médecine 2019 a été attribué ce lundi à trois chercheurs pour leurs découvertes sur l’oxygénation des cellules. Pour en savoir plus sur d'éventuelles applications concrètes, LCI a contacté Carole Peyssonnaux, chercheuse à l'Institut Cochin à Paris.

Le prix Nobel de médecine a été remis ce lundi à deux Américains et un Britannique dont les travaux sur l’oxygénation des cellules ouvrent des perspectives dans le traitement de nombreuses pathologies. William Kaelin travaille au Howard Hughes Medical Institute aux Etats-Unis, Gregg Semenza dirige le programme de recherche vasculaire au John Hopkins Institute de recherche sur l'ingénierie cellulaire. Quant à Sir Peter Ratcliffe, il est le directeur de la recherche clinique au Francis Crick Institute de London et du Target Discovery Institute d'Oxford.

Déjà par le passé, la portée de leurs découvertes leur avait déjà valu une impressionnante flopée de distinctions, parmi lesquels le prix Massry (2018), le prix Albert-Lasker (2016), le prix Wiley (2014), ainsi que le prix scientifique de la Fondation Lefoulon-Delalande (2012), décerné sous l'égide de l'Institut de France.

Pour en savoir plus sur leurs travaux, ainsi que les avancées et les applications possibles à plus ou moins court terme, LCI a contacté Carole Peyssonnaux, chercheuse à l'Institut Cochin à Paris. (CNRS/Université Paris Descartes/Inserm).