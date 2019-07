Canicule : quelles conséquences sur notre espérance de vie ?

Lorsqu'un être humain est exposé à des températures extrêmes, sa température corporelle se régule grâce au cœur. "Il bat plus vite, il pompe pour apporter le sang nécessaire à tous les organes qui sont dans le besoin", explique Daniel Gagnan chercheur en cardiologie au Centre EPIC de l'Institution de cardiologie de Montréal. Mais une fois que l'individu en bonne santé revient dans une atmosphère plus fraîche, le cœur retrouve un rythme cardiaque normal.





"Le problème c'est quand la canicule dure, explique le chercheur. Les canicules les plus destructrices ont été les plus longues et surtout celles où la température ne baissait presque pas la nuit". Il donne pour illustration une expérience menée sur plusieurs individus exposés de manière répétée à la canicule alors qu'ils travaillaient. "Les résultats suggèrent que le stress, le rythme cardiaque, est plus élevé lors de la deuxième exposition", explique Daniel Gagnan. Cette étude peut donc suggérer que l'exposition répétée aux fortes chaleurs a bien un impact sur notre état de santé et "hypothétiquement" sur notre espérance de vie.