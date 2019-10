CARTE INTERACTIVE - Prix Nobel : quels sont les pays qui ont obtenu le plus de lauréats depuis 1901 ?

DATAS - Les Prix Nobel 2019 seront remis entre ce lundi 7 octobre, pour la catégorie physiologie et médecine, et le lundi 14 octobre, pour l'économie. Avec notre carte réalisée en partenariat avec Esri France, nous vous proposons de découvrir les pays dont les lauréats sont originaires.

Même si les prix sont donnés à titre individuel, leur nationalité est néanmoins un précieux indice de la force et de la puissance d'un pays. En partenariat avec Esri France , nous vous proposons de découvrir avec notre carte interactive le classement général pays par pays, ainsi que dans chacune des six catégories*.

Leurs vainqueurs viendront s'ajouter à la longue liste des lauréats déjà primés par l'Académie suédoise depuis 1901. Au total, dans l'ensemble des six catégories (l'économie a été créée en 1969), 590 prix Nobel ont été distribués, pour 935 vainqueurs (908 personnes et 27 organisations). Rappelons en effet que le prix est souvent remis à des équipes de plusieurs personnes ou à des co-vainqueurs. Rappelons également que comme certains lauréats ont été distingués plusieurs fois, cela signifie que 904 personnes et 24 organisations uniques ont été primées.

Enfin, cocorico, la France, pays des Lumières, est en tête dans la catégorie littérature (où la bataille est la plus serrée) avec 16 succès. Une hégémonie de longue date, puisque le tout-premier lauréat de l'histoire des Nobel de littérature était le poète Sully Prudhomme, célèbre pour son poème Le Vase brisé (1865), une élégante métaphore du cœur brisé par un chagrin d'amour. Ont notamment suivi Anatole France (1921), André Gide (1947), Albert Camus (1957), et, plus récemment, Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008) et Patrick Modiano (2014).

Autre particularité française : la seule personne à avoir refusé un Nobel de Littérature est Jean-Paul Sartre (1964). Il estimait qu'un écrivain ne devait pas être honoré de son vivant. Son nom figure néanmoins toujours dans la liste des personnes "nobélisées".