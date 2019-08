Ce bébé lémurien né au zoo de Besançon a de quoi réjouir les amoureux de la nature

Agrippé au ventre de sa mère et blotti dans sa fourrure brun-gris, le petit primate, dont on ignore encore le sexe, ne la lâchera pas avant l'âge de deux mois. "C'est une très bonne maman, elle est très protectrice et s'en occupe très bien", explique un soigneur à l'AFP. Il s'agit du premier petit du couple formé par Veloma, 6 ans, et Ivongo, 14 ans.





"C'est un formidable espoir pour cette espèce de lémuriens de Madagascar au bord de l'extinction", souligne Margaux Pizzo, responsable du zoo bisontin. Le nom du petit animal sera soumis à un vote le 7 septembre prochain, à l'occasion des dix ans de l'association Helpsimus, dédiée à la sauvegarde du grand hapalémur sur l'île de Madagascar.