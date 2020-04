Ce soir, l'ISS va survoler la France : voici comment l'observer

Éteignez votre télévision, et regardez par la fenêtre. Ce vendredi 3 avril, à 21 heures pétantes, la Station Spatiale Internationale (ISS) commencera à passer au-dessus de la France. Et si le ciel est suffisamment dégagé, il sera même possible de l’observer à l’œil nu, évidemment depuis votre balcon ou dans le jardin - confinement oblige !. "Le phénomène sera visible partout dans l’Hexagone dans de bonnes conditions d’observation", souligne la Cité de l’espace sur son site internet.

Ce laboratoire spatial se déplace autour de la Terre à la vitesse de 28.000 kilomètres par heure, à une altitude comprise entre 350 et 400 kilomètres. En ce moment, il est habité par un équipage de trois personnes : le Russe Oleg Skripochka, l’Américaine Jessica Meir et son compatriote Andrew Morgan. Chaque jour, l'engin fait quatorze fois le tour de notre planète. Il n’est donc pas rare de l’apercevoir, filant telle une étoile dans le ciel nocturne. Mais cette fois-ci, la route invisible que suit l'engin rendra son observation plus spectaculaire qu'en temps ordinaire depuis le sol français.