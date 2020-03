VIDÉO - Ce vendredi 20 mars marque le premier jour du printemps : voici à quoi cela ressemble depuis l'espace

ASTRONOMIE - Il a eu lieu ce vendredi 20 mars à 4h59 pétantes, marquant ainsi le passage de l'hiver au printemps. Cela correspond également à l'instant précis où jour et nuit ont une durée identique. LCI vous explique ce phénomène astronomique.

La nature sort enfin de sa torpeur. Les oiseaux chantent, les fleurs se subliment, les papillons virevoltent et les abeilles bourdonnent. Sur Terre, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le passage de l'hiver au printemps depuis l'espace ? Ce cliché époustouflant (voir ci-dessous) a été capturé par le satellite météorologique Meteosat-9 de l'Agence spatiale européenne (Esa) en 2011. Il nous montre notre planète au moment précis de l'équinoxe de printemps. Autrement dit, le début officiel de la saison du printemps dans l'hémisphère Nord. Rappelons que le jour de l'équinoxe - du latin aequs ("égal") et nox ("nuit") - désigne le moment où jour et nuit ont une durée identique, avant un basculement dans une période de l'année où le jour est supérieur (Printemps) ou inférieur (Automne) à la nuit. C'est aussi le moment où le Soleil se lève presque exactement à l'Est et se couche presque plein Ouest. Cette année, comme l'a calculé à l'Observatoire de Paris les astronomes de l'Institut des mécaniques célestes et du calcul des éphémérides (IMCCE), le moment précis de l'équinoxe aura lieu ce vendredi 20 mars à 4h49 (heure de Paris).

Cette image a été prise par un satellite météorologique de l'Agence spatiale européenne (Esa) en 2011. − ESA

A quoi correspond ce phénomène astronomique ?

En astronomie, ce phénomène correspond au passage de la Terre à la moitié de son voyage autour du Soleil, au moment précis où l'inclinaison de son axe en direction de celui-ci est nulle. Les équinoxes (de printemps ou d'automne) sont liées à la course de la Terre autour du Soleil. Nous l'avons tous appris à l'école : notre planète bleue fait le tour du Soleil en 365 jours et un quart. Et cela, tout en tournant sur elle-même en 24 heures, d'où l'alternance jour-nuit suivant le côté exposé vers l'astre solaire. Or, comme l'axe entre le pôle Nord et le pôle Sud n'est pas vertical, mais incliné de 26,3°, la Terre se présente donc au Soleil sous des angles différents.

Plus généralement, du point de vue météorologique, la durée d'ensoleillement s'accroît progressivement à compter de l'équinoxe de printemps (entre les 19 et 23 mars), pour atteindre 16 heures lors du solstice d'été (20 ou 21 juin). Et à l'inverse, l'équinoxe d'automne (entre les 21 et 24 septembre) inaugure une période de baisse de la durée du jour qui descend à peine plus de 8 heures au solstice d'hiver (21 ou 22 décembre). Dans l'hémisphère Nord, l'équinoxe d'automne tombera cette année le 22 septembre à 15 heures et trente minutes (heure de Paris), selon encore une fois les calculs de l'Institut des mécaniques célestes et des éphémérides (IMCCE).