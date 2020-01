Cela s'est passé à 900 km au-dessus de nos têtes : un drame évité de justesse entre deux vieux satellites

On a certainement frôlé le pire. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un vieux télescope spatial lancé en 1983, pesant près d’une tonne, a croisé la route d’un satellite expérimental américain datant de 1967, à quelques dizaines de mètres seulement. La collision entre les deux engins spatiaux, hors services et donc incapables d’engager une manœuvre d’évitement, a été évitée de justesse, par chance. En cas de télescopage, des milliers de débris spatiaux se seraient disséminés en orbite terrestre.

S'ils s'étaient percutés, le choc aurait pu créer un millier de débris de plus de 10 centimètres et environ 12.000 fragments de plus d'un centimètre, a indiqué à l'AFP l'astrophysicien Dan Oltrogge, qui dirige le Center for Space Standards and Innovation (AGI). La probabilité d'une collision avait été évaluée à 5% par les spécialistes de l'Agence spatiale française (Cnes). LeoLabs, une société qui utilise des radars pour suivre les satellites et les débris spatiaux, l'estimait entre 1 et 5% , ce qui est considéré comme très dangereux dans ce domaine.

Ces collisions entre des satellites que plus personne ne contrôle plus sont rares mais dangereuses car elles peuvent créer des milliers de fragments qui risquent de détruire ou d'endommager des satellites actifs. En 2009, quand le satellite de communication Iridium 33 (toujours actif) et le satellite militaire russe (hors service) Cosmos 2251 se sont heurtés, un millier de fragments de plus de 10 centimètres avaient été propulsés, polluant les orbites pour des décennies et des décennies.

L'altitude de 900 kilomètres est particulièrement fréquentée par les satellites. Et les opérateurs doivent constamment calculer le risque de collision avec les plus de 26.000 objets catalogués en orbite terrestre, et régulièrement dévier leur trajectoire, ce qui n'est plus possible quand un satellite est mort. En septembre dernier, une collision entre un satellite de SpaceX et un autre de l'Agence spatiale européenne (Esa) avait ainsi été évitée de peu. Les opérateurs de l'Esa avaient dû procéder à une manœuvre d’évitement en rehaussant l’altitude de leur satellite pour le protéger.