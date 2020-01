Célibataire depuis peu, ce milliardaire recherche une "petite amie" pour l'accompagner autour de la Lune

Yusaku Maezawa, collectionneur d’art et entrepreneur de 43 ans, a déjà son billet en poche. En septembre dernier, son nom a été dévoilé par Elon Musk lors d’une conférence de presse au siège de la compagnie américaine SpaceX. Âgé de 43 ans, l’homme d’affaires japonais sera vraisemblablement le premier touriste à effectuer une croisière autour de la Lune. Il devrait décoller en 2023. Et il est fort probable qu’il sera accompagné, reste maintenant à savoir par qui.

"Un sérieux tête à tête prévu dans un événement de rencontres", peut-on lire sur la page d’accueil. Plusieurs critères de sélection sont mentionnés en préambule : "Femmes célibataires de 20 ans ou plus" ; "Esprit brillant et toujours positive" ; "Intéressé pour aller dans l’espace et apte à suivre une formation pour s’y préparer" ; "Être une personne qui profite de la vie à fond" ; "Quelqu’un qui souhaite la paix dans le monde". Pour la petite anecdote, Yusaku Maezawa a récemment annoncé sa rupture avec une actrice japonaise.