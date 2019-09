Cérémonie des "anti prix-Nobel" : un Français récompensé pour ses travaux sur la température du scrotum

SCIENCE IMPROBABLE - Parodiant les célèbres prix Nobel, les Ig Nobel récompensent des découvertes qui font d’abord rire les gens, puis les font réfléchir. Cette année, un chercheur toulousain a été mis à l'honneur pour ses travaux sur la température des testicules des postiers français.

Venant saluer l’inventivité scientifique de ses lauréats, la 29e édition de ces Ig Nobel (qui se prononce "Ignobel", un jeu de mots en anglais faisant intervenir l’adjectif "ignoble" et la sonorité "Nobel") a mis à l’honneur un scientifique français. Le Dr Roger Mieusset a été récompensé dans la catégorie Anatomie, pour une étude publiée en 2007 au cours de laquelle il a mesuré la température du scrotum d'hommes âgés de 20 à 52 ans en fonction de la position du corps et selon qu’ils sont nus ou habillés. Ce spécialiste de la fertilité à l’université de Toulouse est notamment connu pour être l’inventeur du "slip chauffant". Contrairement à certains vainqueurs, le Français n’a pas pu faire le déplacement pour récupérer son prix en mains propres.

Comme chaque année à l'Automne, les prix Nobel de la "science improbable" ont été décernés jeudi 12 septembre lors d’une cérémonie à l’Université de Harvard, à Boston aux Etats-Unis. L'événement, organisé depuis 1991 par le magazine humoristique scientifique Annals of improbable research, récompensent des découvertes qui prêtent d’abord à sourire puis à réfléchir, une fois que la loufoquerie s'estompe. Après tout, bon nombre de grandes découvertes scientifiques ont pour point de départ une idée folle. Biologie, économie, médecine, littérature, physique. Chaque lauréat de ces Ig Nobel se voit attribuer un billet de 10.000 milliards de dollars du Zimbabwe, en guise de récompense.

D'autres travaux sont plus récentes : ainsi, Iman Farahbakhsh, professeur de mécanique à l'université de Quchan, en Iran, a été récompensé pour sa machine à changer les couches-bébé, qui a obtenu un brevet en juillet 2018 aux Etats-Unis. Quant à l'anti prix-Nobel de la Paix, il est revenu à une équipe internationale de sept chercheurs, qui ont publié en 2012 les résultats d'une étude visant à mesurer le plaisir que procure le grattage d'une démangeaison.

Avant Roger Mieusset, d'autres Français avaient été récompensés pour leurs performances. En 1992, les Éclaireurs et éclaireuses de France avaient reçu l’anti prix-Nobel d’Archéologie, pour avoir effacé les peintures rupestres de la grotte de Mayrière supérieur, à Bruniquel (Tarn-et-Garonne). L'ancien président de la République, Jacques Chirac, avait quant à lui reçu l’anti prix-Nobel de la Paix, pour avoir célébré le 50e anniversaire des bombardements de Hiroshima et Nagasaki en reprenant les essais nucléaires français dans le Pacifique en 1995. Mention spéciale pour le chercheur Marc-Antoine Fardin, dont l'étude pour déterminer si les chats sont ou non liquides, lui avait permis de décrocher l'anti prix-Nobel de Physique 2017.