Trachée, visage, mains : ces greffes qui ont marqué l'histoire de la médecine

Dans l'histoire plus récente, les médecin sont parvenus à greffer des bras et des mains entiers. La première main entière a ainsi été greffée avec succès à Lyon en 1998 par le professeur Jean-Michel Dubernard, sur un patient néo-zélandais. En France toujours, la première greffe simultanée des deux mains est réalisée en 2000. La France, pionnière dans ce domaine, est rejointe en 2008 par l'Allemagne, qui parvient à greffer deux bras entiers à un homme de 54 ans.





Les médecins tricolores sont également en pointe dans la greffe de visage, et ont réalisé bon nombre de prouesses dans le domaine ces deux dernières décennies. La première transplantation partielle de visage a ainsi eu lieu en 2005 au CHU d’Amiens sur Isabelle Dinoire. En 2009, une greffe simultanée du visage et des deux mains est effectuée à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil sur un homme gravement brûlé.





La première greffe de visage entier sont réalisées en 2010 en Espagne puis en France. En mars, une équipe espagnole a greffé sur un patient l'os maxillaire supérieur, les dents, le palais, les pommettes, la mandibule, le nez, les lèvres ainsi que toute la peau et les muscles du visage à partir d'un même donneur. En juin, une équipe française réalise le même exploit, avec en plus une greffe des paupières et du système lacrymal. Dernière prouesse française en date dans le domaine : un homme a été greffé du visage pour la deuxième fois. Sur la photo qui figure en tête de cet article, le professeur Lantieri, qui a réalisé la greffe, pose à côté des 3 visages successifs du patient, Jérôme Hamon.