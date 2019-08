Cette langue artificielle est capable de détecter une fausse bouteille de whisky ou de vin

"En plus de son potentiel évident pour l'identification des alcools contrefaits, elle pourrait être utilisée dans les tests de sécurité alimentaire", voire "dans n'importe quel domaine où une méthode de dégustation portable et réutilisable peut être utile", détaille Alasdair Clark'équipe de chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue spécialisée Nanoscale.





Pas de quoi menacer immédiatement le travail des master blenders, ces experts chargés d'élaborer l'assemblage des whiskies et d'évaluer leur qualité. Mais la "langue artificielle" pourrait en revanche remplacer certains contrôles de routine réalisés par des hommes, a fait valoir Annabel Meikle, directrice de la confrérie Keepers of the Quaich, qui défend les intérêts du whisky écossais.