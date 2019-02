Cette photo époustouflante de la Lune (de 81 mégapixels) fait le "buzz" sur Reddit

Tellement majestueuse (et lunaire) qu'on pourrait croire qu'elle est irréelle. L’astronome californien Andrew McCarthy a rassemblé 50.000 clichés en un pour créer cette image à couper le souffle de la Lune. La photo de 81 mégapixels a été partagée dimanche 17 février sur Reddit, le plus gros forum d’Internet, générant plus de 158.000 "votes" en moins de 24 heures. Elle a également eu un succès d'estime sur Instagram.





La Lune est redevenue un objectif pour les nations spatiales. Et McCarthy, qui travaille pour une société de logiciels informatiques basée en Californie, fait partie des nombreux astronomes amateurs exaltés par ce retour en grâce. Il a composé cette image à l'aide d'un télescope Orion XT10 et de deux appareils photos numériques : un Sony A7ii et le modèle ZWO ASI224MC. Pour assembler les différents clichés, il a utilisé Autostakkert, un logiciel de capture et de traitement d'imagerie planétaire, ainsi que Photoshop.