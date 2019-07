Charente : découverte d'un fémur de dinosaure

Deux mètres de long et près de 500 kilogrammes, cet os de dinosaure parfaitement conservé est l'un des plus gros découverts dans le monde. C'est un étudiant en paléontologie, Maxime Lasseron, qui l'a mis au jour lors de fouilles en Charente. Ce fémur appartiendrait à un grand sauropode. Il sera sorti de terre à l'aide d'une grue dans les prochains jour, et transporté dans le musée d'Angoulême.



