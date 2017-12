Longlong, ce beagle cloné condamné à être cobaye en Chine

Depuis le début de ses essais, Sinogene se heurte à de vives critiques. L'association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) dénonce notamment les pratiques immorales de la firme. "Cloner est non seulement cher, mais aussi fondamentalement cruel", affirme-t-elle dans un communiqué. Pour Peter Li, membre de l'association de défense des animaux Humane Society International ", "cloner induit de nombreux problèmes". "Un grand nombre d'animaux sont utilisés comme donneurs ou mère porteuses. Mais le taux de réussite est très faible. Il y a donc de nombreuses vies animales perdues", explique-t-il au média australien SBS News.





La Chine est l'un des pays le plus en pointe sur les animaux génétiquement modifiés. Les scientifiques ont par exemple introduit le gène de l'autisme dans des singes ou encore créé des chiens superpuissants. Le pays compte également parmi les plus gros utilisateurs de cobayes au monde. Environ 20 millions d'animaux, principalement des souris, y subissent chaque année des essais. Mais pour le moment, ces pratiques seraient très peu encadrées par la loi. Selon les médias locaux, le gouvernement serait en train de rédiger une règlementation plus contraignante, rapporte CNN. Mais la date de mise en application est toujours floue.