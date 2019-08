Colle-t-il à la réalité de la savane ? "Le Roi Lion" fact-checké par une spécialiste des animaux

Cependant, en dépit du titre de "roi de la savane" dont nous l’affublons, le Lion n’est pas un royaliste. "Chez les lions, et dans le monde animal plus généralement, il n'y a pas de dynastie", explique Julie Patel. Ce n’est pas le fils du mâle dominant qui reprend la succession." Dans la nature, les lions mâles ne vivent pas au sein du clan dans lequel ils sont nés. "A l’âge de deux ou trois ans, au moment où sa crinière apparaît et que sa production de testostérone commence à flamber, il est chassé de la meute par le mâle dominant. Le plus souvent, à l’issue d’un combat violent", poursuit la spécialiste.





Le mâle dominant du clan, quant à lui, est remplacé tous les deux ou trois ans par un autre lion, plus jeune et plus robuste, qui n’a aucun lien de parenté avec les femelles de la fierté (nom donné à un clan de lions, ndlr). "Ce mécanisme évolutif existe depuis la nuit des temps. Il a pour but de permettre le brassage génétique et d'éviter la consanguinité", reprend Julie Platel. Il se met alors à errer dans la savane en quête d'un nouveau clan, parcourant parfois jusqu'à 160 kilomètres. Mais, comme il n'est pas doué pour la chasse, il va former une coalition avec d'autres lions mâles pour survivre. "Simba a choisi de s'allier à un suricate et un phacochère mais, dans la nature, il aurait fait de Timon et Pumba son festin", s'amuse l'éthologue du Zoo de Thoiry.