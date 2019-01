Comment expliquer la multiplication des missions robotisées sur la Lune ?

Le 3 janvier dernier, les Chinois posaient un robot sur la face cachée de la Lune. Le 30 janvier prochain, les Indiens vont tenter l'expérience. Ce lundi 21 janvier, on apprend que l'Agence spatiale européenne a commandé au groupe Ariane un robot pour un alunissage d'ici 2025. Que recherchent-ils sur le satellite naturel de la Terre ?



