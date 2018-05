Comment les reptiles sont devenus des quasi-dauphins : un fossile de crocodile met fin au mystère

Le dauphin a-t-il un lien avec le crocodile ? Un fossile vieux de 180 millions d'années entreposé au musée de Budapest, en Hongrie, a permis aux scientifiques de comprendre comment l'ancien crocodile s'est au fil des âges transformé en une créature apparente aux dauphins.





En effet, pendant le Jurrasique existaient deux formes de crocodiles, comme le rapporte The Independent. Le premier groupe était similaire à celui des crocodiles que l'on retrouve aujourd'hui, avec des plaque osseuses sur la face dorsale et des membres qui leur permettent de marcher par terre. L'autre catégorie n'a pas de plaques osseuses et possède des nageoires et des palmes similaires à celles que l'on retrouve chez les mammifères marins de l'ère moderne. Ce qui leur permet, a contrario de leurs pairs, de vivre sous l'eau.