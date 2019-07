Comment un astéroïde a-t-il pu échapper aux radars avant de frôler la Terre ?

Personne ne l’avait vu pointer le bout de son nez. Pas même les astronomes de la Nasa. La semaine dernière, un gigantesque rocher spatial, semblant sortir de nulle part, a débarqué à l'improviste. Par chance, le gros caillou a manqué sa cible. Mais il s’en est fallu de peu. En effet, sa course l’a conduit à passer à une distance de 73.000 kilomètres de nous, a indiqué jeudi 25 juillet l'agence spatiale américaine. Pour s'en faire une idée, cela représente moins d’un cinquième de la distance qui sépare la Terre et la Lune. Autant dire que ce visiteur venu de l'espace a frôlé notre planète !





En cas de collision avec la Terre, ce superbolide, d’une taille comprise entre 57 et 130 mètres de large d'après les estimations la Nasa, aurait pu dévaster une ville entière. Plus inquiétant encore, ce gros caillou a été détecté moins d’une semaine avant son passage à proximité de notre planète par deux équipes d’astronomes, l’une au Brésil et l’autre aux Etats-Unis. Sa taille, tout comme sa trajectoire exacte, demeuraient inconnues quelques heures avant son passage au plus près de notre planète. De quoi s'interroger sur la capacité des astronomes à anticiper ces événements.