Comment un chercheur français est devenu le bourreau de la célèbre expérience de Stanford

Car le but était bel et bien plus politique et sociétal que scientifique. Dès le deuxième jour de l'expérience, le professeur diffuse un communiqué de presse expliquant que "cette étude doit permettre (…) de nous faire prendre conscience que la réforme des prisons est psychologiquement nécessaire afin que les gens qui commettent des crimes ne soient pas transformés en objets déshumanisés par leur expérience carcérale et ne s'en prennent pas à la société une fois libérés, plus criminels à leur sortie qu'à leur arrivée." Des années plus tard, Zimbardo avouera dans son livre "L'effet Lucifer" qu'il a "imaginé (son) expérience plus comme la démonstration d'un phénomène (…) que comme une expérience visant à établir des relations causales".





Autre preuve que l'expérimentation était biaisée, seule une petite partie (10%) a été enregistrée : les faits les plus spectaculaires, les plus impressionnants et notamment les "tours de garde du gardien le plus brutal".





Surtout, l'expérience n'a jamais été reconduite. "A titre de comparaison, l’expérience du psychologue américain Stanley Milgram au début des années 60, qui a montré que des citoyens ordinaires étaient prêts à infliger des décharges électriques fatales à un congénère tant qu’un 'scientifique' leur demandait de le faire, a été reproduite 780 fois, en testant différentes variables."





Alors, les conclusions de l'étude, si médiatisée et utilisée notamment dans l'Armée, sont-elles fausses ? Peut-être pas, mais il reste à les prouver.