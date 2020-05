Conquête de l'espace : le vaisseau spatial chinois qui met Pékin sur orbite

Le vaisseau avait quitté la Terre, mardi 5 mai, propulsé par une fusée Longue-Marche 5B. Ce lanceur lourd, devenu la pierre angulaire du programme spatial chinois, permet à Pékin de voir plus loin et plus grand depuis son premier lancement réussi, le 27 décembre 2019. Le mastodonte d’acier, doté d’une capacité de 25 tonnes, ouvre la voie à des projets encore plus ambitieux, comme la construction d’une station spatiale, des vols spatiaux habités vers la Lune et pourquoi pas un jour en direction de Mars.

Trois petits tours et puis revient : Pékin est parvenu ce vendredi à faire revenir sur Terre son nouveau vaisseau spatial. Après deux jours et dix-neuf heures en orbite autour de la Terre, le module expérimental chinois s'est posé comme prévu à 5h49 (heure de Paris) sur le site d'atterrissage de Dongfeng, dans la région autonome de Mongolie intérieure (nord de la Chine). Dans la foulée, une photo montrant la chute de l'engin amortie par trois parachutes rouges et blancs a été partagée par l'Agence spatiale chinoise chargée des vols habités (CMS).

Exclue de la Station spatiale internationale (ISS), notamment à cause des objections américaines, la Chine a dû se résoudre à élaborer sa propre station orbitale. Nommée Tiangong ("Palais céleste" en mandarin), elle devrait ressembler à l’ancienne station spatiale russe Mir. Sa construction va débuter cette année et doit normalement s'achever en 2022. Pesant une soixantaine de tonnes, le futur laboratoire spatial comprendra trois parties : un module principal long de près de 17 mètres (lieu de vie et de travail) et deux modules annexes (pour les expériences scientifiques). Pour l'élaborer, Pékin prévoit ainsi ainsi quatre missions en équipage et quatre missions cargo.

Le succès de ce vol expérimental marque surtout la fin d'une époque. La Chine a lancé depuis les années 1990 plusieurs vaisseaux spatiaux "Shenzhou", construits sur le modèle des fameuses capsules russes "Soyouz". Réputé plus sûr, le nouveau vaisseau revenu sur Terre vendredi est plus rapide, plus résistant à la chaleur, peut transporter davantage d'astronautes (jusqu'à six au lieu de trois). De plus, il est partiellement réutilisable. Des caractéristiques qui ouvrent de nouveaux horizons au programme spatial habité chinois. C'est à bord de ce vaisseau que les taïkonautes voyageront pour se rendre à bord de la station spatiale Tiangong.