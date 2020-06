Etude critiquant l'hydroxychloroquine : une enquête révèle la provenance douteuse de certaines données

Elle devait être l'arme fatale. Celle qui allait mettre fin à de longs mois de polémiques, de controverses et de revirements concernant l'hydroxychloroquine et son efficacité pour lutter contre le Covid-19. La preuve : Olivier Véran, ministre de la Santé, l'avait spontanément brandie le 23 mai pour mettre fin, par décret, à l'autorisation d'utiliser ce traitement à l'hôpital.

Ce mercredi 3 juin, le très sérieux quotidien britannique The Guardian a révélé que c'est à la suite des investigations qu'il a menées que ladite revue scientifique a tenu mardi à "alerter les lecteurs sur le fait que de sérieuses questions scientifiques ont été portées à [son] attention" au sujet de cette étude. L'enquête publiée ce mercredi est spécifiquement consacrée à une TPE américaine répondant au nom de Surgisphere, dont les données recueillies pour des études ont été utilisées non seulement par The Lancet, mais aussi par le non moins prestigieux New England Journal of Medicine et même... par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce sont ces données qui, aujourd'hui, soulèvent des questions. D'abord, Surgisphere pose problème en elle-même. Ses collaborateurs n'ont notamment aucune compétence scientifique. L'un d'eux, désigné comme "éditeur scientifique", est en fait auteur de romans... de science-fiction. Une autre, présentée comme "directrice marketing", est en fait mannequin pour adultes et hôtesse sur des événements. Le compte LinkedIn de l'entreprise compte moins de 100 abonnés et le nombre d'employés publiquement annoncé est subitement passé, mercredi dernier, de six à trois.