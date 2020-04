Coronavirus : bientôt des chiens renifleurs pour détecter les malades du Covid-19 ?

Des chiens renifleurs capables de détecter le coronavirus (Covid-19) et de diagnostiquer les personnes infectées plus rapidement que n'importe quel autre test : l’idée fait son chemin en Grande-Bretagne. Chaque maladie a une odeur unique. Et ce nouveau virus, bien qu’il soit particulièrement virulent, n’échappe pas à la règle. L'organisme de bienfaisance Medical Detection Dogs a déjà formé des chiens qui servent à la détection paludisme, du cancer du sein ou de la prostate ou encore de la maladie de Parkinson, avec un taux de réussite supérieur à 90%. Alors pourquoi pas pour le Covid-19 ?

Pour s’en assurer, une équipe de scientifiques de l’Université de Durham et de l’Ecole de médecine tropicale de Londres (LSHTM) mènent actuellement des essais, rapporte le site de la BBC. "Ce serait rapide, efficace et non invasif et vous assurer que les ressources de test NHS limitées ne sont utilisées que là où elles sont vraiment nécessaires", a déclaré le Dr Guest, qui dirige Medical Detection Dogs, cité par le média britannique. Ces héros à quatre pattes - des Springer anglais et des Golden retriever notamment - pourraient être opérationnels d’ici à six semaines.