"Dans l'ISS, j'ai touché les étoiles du bout des doigts" : Philippe Perrin, l'anti-héros du cosmos

A l'issue de la mission Apollo, le "premier homme à marcher sur la Lune" s’était en effet retiré dans son ranch. Philippe Perrin se souvient d'ailleurs avoir été marqué par l'humilité de son célébrissime homologue. "C’était sa manière à lui de redevenir un Terrien, une personne comme les autres". Le Français ne cache pas s’en être inspiré. "J’ai choisi, comme lui, de me terrer. J'ai fait en sorte qu'on m'oublie en refusant les interviews dans les médias", admet-il.





A son retour en France, en 2002, Philippe Perrin s'installe à Toulouse avec femme et enfants. Il atterrit quelques mois plus tard chez Airbus, qui le recrute comme pilote d'essai. "Ils ne m'ont pas embauché en tant qu’astronaute, mais comme pilote d’essai débutant. J’ai dû refaire mes preuves et gravir les échelons à nouveau. Finalement, c’était le plus beau cadeau qu’ils pouvaient me faire." Sa manière à lui de redevenir un Terrien. "Je suis revenu à ma première passion : la mise au point de nouveaux avions". Aujourd'hui, s'il ne cache pas retourner dans l'espace la nuit lorsqu'il rêve, il préfère garder les pieds sur Terre.









*Même si les Français sont généralement des spationautes, Philippe Perrin est considéré comme un astronaute car il est parti dans l'espace dans le cadre d'une mission de la Nasa.