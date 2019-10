DATAS - Pays, âge moyen, sexe... : qui sont les lauréats du prix Nobel de littérature depuis 1901 ?

DÉCRYPTAGE - Le Nobel de littérature 2019 sera dévoilé jeudi 10 octobre (ainsi que celui de 2018 qui avait été reporté en raison d'un scandale impliquant l'époux d'une Académicienne). En attendant, LCI vous livre quelques données intéressantes pour vous faire une idée du profil-type des écrivains qui ont reçu cette distinction depuis 1901.

La grand-messe des Nobel se tiendra cette année du 7 au 14 octobre. Cette distinction vient récompenser des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité" à travers leurs découvertes scientifiques, leur engagement ou encore leur talent littéraire. Après la médecine, la physique et la chimie, sera dévoilé jeudi en début d'après-midi le nom du (ou des) lauréat(s) dans la catégorie littérature, à la fois pour 2019 et 2018. Ce dernier avait été reporté en raison d'un scandale sexuel impliquant l'époux d'une académicienne suédoise. Celle-ci ayant dû se mettre en retrait de l'institution, le quorum pour le vote n'a pas été atteint. Au total, entre 1901 et 2018, les prix Nobel ont été attribués 590 fois, à 904 personnes et 24 organisations. Même si les Nobel réservent bien des surprises chaque année, en regardant les chiffres de plus près, il s'avère que seuls quelques pays (dont la France) en ont quasiment l'exclusivité. Et ce, dans toutes les catégories, sans exception ! De même, il apparaît très clairement que les lauréats sont en grande majorité de sexe masculin : seulement 51 femmes l'ont reçu depuis sa création, il y a plus d'un siècle. A quelques jours de l'ouverture du grand raout "nobelien", LCI a décortiqué le profil des 114 lauréats du Nobel de littérature, en s'appuyant sur la gigantesque quantité de données disponibles sur le site internet de l'Académie des Nobel. De quoi dresser un portrait-robot dont voici un petit aperçu.

Tout d'abord, penchons-nous à la nationalité des lauréats*. Une fois n'est pas coutume, les Etats-Unis ne caracolent pas en tête des pays possédant le plus grand nombre de Nobel. Et cocorico ! Car c'est bel et bien la France, pays des Lumières, qui remporte la palme dans cette catégorie. Une hégémonie de longue date, puisque le tout-premier lauréat de l'histoire des Nobel de littérature était le poète français Sully Prudhomme, célèbre pour son poème Le Vase brisé (1865), une élégante métaphore du cœur brisé par un chagrin d'amour. S'ouvre avec lui une longue tradition de Nobel tricolore dans ce domaine, parmi lesquels Anatole France (1921), André Gide (1947), François Mauriac (1952), Albert Camus (1957), Jean-Paul Sarte (1964) ou, plus récemment, Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008) et Patrick Modiano (2014). Sur la deuxième marche du podium, arrivent ex-æquo le Royaume-Uni et les Etats-Unis (13). *Il n'existe pas de classement officiel des prix Nobel par pays, comme nous l'a indiqué l'Académie des Nobel, puisqu'"il est difficile d'établir un palmarès du fait qu'il faudrait à la fois tenir compte du lieu de naissance, de la citoyenneté du lauréat, ainsi que de l'institution scientifique dans laquelle il effectuait ses recherches". Pour établir ce classement, nous avons pris le parti de comptabiliser un lauréat dans son pays d'origine et dans celui pour lequel il a effectué ses travaux.

Autre constat, tout aussi fragrant, la sous-représentation des femmes. Au sein de cette catégorie comme dans les autres, d'ailleurs ! Elles ne sont en effet que 14, face à un contingent de 100 hommes ! Il faut attendre 1926 pour voir l'une d'elles décrocher enfin le Nobel dans cette catégorie. Il s'agit de l'écrivaine Grazia Deledda. Elle est, à ce jour, l'unique romancière italienne lauréate de cette distinction. On notera, en outre, l'absence d'une femme de lettres de nationalité française parmi les lauréats dans cette catégorie pourtant bien fournie en tricolores.

La grande majorité des Nobel sont des hommes. On ne peut que le déplorer. Cependant, c'est un fait. Interrogeons-nous maintenant à l'âge moyen des lauréats lorsqu'ils reçoivent leur prix. La réponse : 59 ans, toutes catégories confondues, nous dit l’Académie des Nobel sur son site internet. Rien de bien surprenant. D'autant plus que cette distinction vient le plus souvent récompenser une carrière plus qu'une découverte. La catégorie littérature ne fait pas figure d'exception. Le plus jeune écrivain récompensé est le Britannique Rudyard Kipling, devenu célèbre avec son The Jungle Book (1894). Il avait 41 ans quand il a reçu le prix en 1907. La Britannique Doris Lessing, doyenne de cette catégorie, était, quant à elle, âgée de 88 ans quand elle a décroché son Nobel en 2007. Célèbre dès son premier livre, Vaincue par la brousse (1950), auteure d'une vingtaine de romans dont le best-seller international Le Carnet d'or (1962), elle est très vite apparue comme une femme de lettres engagée et militante, notamment pour les causes marxiste, anticolonialiste et anti-apartheid.

L'anecdote pour briller en société

Notons enfin, pour l'anecdote, que Jean-Paul Sartre, primé en 1964 pour l'ensemble de son oeuvre, a refusé son Nobel. "Cette attitude est fondée sur ma conception du travail de l'écrivain. Un écrivain qui prend des positions politiques, sociales ou littéraires ne doit agir qu'avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire la parole écrite. Toutes les distinctions qu'il peut recevoir exposent ses lecteurs à une pression que je n'estime pas souhaitable", estimait-il. Mais il fait toujours partie de la liste disponible sur le site de l'Académie.