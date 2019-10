DATAS - Pays, âge moyen, sexe... : qui sont les lauréats du prix Nobel de médecine depuis 1901 ?

DÉCRYPTAGE - Le Nobel de physiologie ou médecine sera dévoilé lundi 7 octobre en Suède. En attendant, LCI vous livre quelques données intéressantes pour vous faire une idée du profil-type des scientifiques qui ont reçu cette distinction depuis 1901.

La grand-messe des Nobel se tiendra cette année du 7 au 14 octobre au Stockholm Concert Hall, en Suède. Cette distinction vient récompenser des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité" à travers leurs découvertes scientifiques, leur engagement ou encore leur talent littéraire. Pour ouvrir le bal, l'Académie suédoise dévoilera lundi en fin de matinée le nom du (ou des) lauréat(s) dans la catégorie physiologie ou médecine.

Au total, entre 1901 et 2018, les prix Nobel ont été attribués 590 fois, à 904 personnes et 24 organisations. Même si les Nobel réservent bien des surprises chaque année, en regardant les chiffres de plus près, il s'avère que seuls quelques pays (dont la France) en ont quasiment l'exclusivité. Et ce, dans toutes les catégories, sans exception ! De même, il apparaît très clairement que les lauréats sont en grande majorité de sexe masculin : seulement 51 femmes l'ont reçu depuis sa création.

A quelques jours de l'ouverture du grand raout "nobelien", LCI a décortiqué le profil des 216 lauréats du Nobel de physiologie ou médecine, en s'appuyant sur la gigantesque quantité de données disponibles sur le site internet de l'Académie des Nobel. De quoi dresser un portrait-robot dont voici un petit aperçu.