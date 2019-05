De l'Antiquité à nos jours, le Grand Palais nous montre comment la Lune inspire les artistes

Tout au long du parcours, surgissant de nulle part, des œuvres contemporaines se mêlent ici et là au décor, dans une atmosphère à fois sombre et glaciale. Pour ainsi dire lunatique. A l'instar de ce grand disque de sol lunaire de l’artiste roumain Mircea Canto, recréé avec sa surface bosselée et grise marquée de la fameuse empreinte de Buzz Aldrin, l'acolyte de Neil Armstrong. D'autres, comme la fusée rose de la plasticienne Sylvie Fleury, qui dénonce l’appropriation par les hommes de la conquête spatiale, sont même très politiques.





La visite se poursuit avec un focus sur l'astre en tant que sujet d'étude scientifique. Une brève histoire de son observation, d'Aristote à Galilée, à travers des ouvrages, des objets et des cartes. L’occasion d'admirer, pour la première fois en France, le tout premier dessin d’une Lune observée à la lunette, réalisé en 1609 par Thomas Harriot et qui précéda de quelques mois les sublimes gravures du savant italien. Dans les salles suivantes, l'exposition propose au visiteur d'explorer les mythes et les croyances suscités par l’astre nocturne à travers les toiles d’artistes comme Marc Chagall, Edgar Degas ou encore Salvador Dali.